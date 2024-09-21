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Питерец.ру » Происшествия » На Васильевском острове поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку

На Васильевском острове поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали курьера мошенников, обманувшего пенсионерку с улицы Кораблестроителей

14 сентября 2024 года к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение от 80-летней жительницы дома 40 по улице Кораблестроителей. Пенсинерка рассказала правоохранителям  о том, что отдала неизвестному курьеру 500 тысяч рублей для того, чтобы, как настаивали неизвестные в телефонном разговоре, якобы, "обезопасить" ее накопления.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.159 ч.3 УК РФ (мошенничество).

Вчера, 20 сентября около 09 часов 30 минут возле дома 40 корпус 6 по улице Кораблестроителей, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 21-летнего петербуржца.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров мошенничество пенсионеры
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