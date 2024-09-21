Во Фрунзенском районе поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку

19 сентября 2024 года к полицейским Фрунзенского района Петербурга с заявлением обратилась 84-летняя жительница дома 12 по Малой Балканской улице. Пенсионерка рассказала полицейским о том, что в период с 13 по 18 сентября ей на мобильный телефон звонили неизвестные и, под предлогом обеспечения безопасности ее денежных средств, убедили передать курьеру деньги в размере 500 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.159 ч.3 УК РФ (мошенничество).

Вчера днем, 20 сентября около 15 часов 00 минут возле дома 10 корпус 1 по улице Купчинской, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали неработающего 18-летнего жителя Ленобласти.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ.