Вчера, 3 ноября к полицейским Калининского района Петербурга поступило заявление от 87-летней жительницы дома 52 по улице Руставели о том, что, поверив в легенду о переводе денег на «безопасный» счет, передала прибывшему к ней курьеру свои сбережения в сумме 250 тысяч рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
3 ноября около 15 часов 20 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления возле дома 26 по улице Демьяна Бедного задержали 36-летнего жителя Ленобласти.
Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
В Калининском районе поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Руставели
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Калининского района поймали курьера мошенников, оставившего пенсионерку с улицы Руставели без накоплений
Вчера, 3 ноября к полицейским Калининского района Петербурга поступило заявление от 87-летней жительницы дома 52 по улице Руставели о том, что, поверив в легенду о переводе денег на «безопасный» счет, передала прибывшему к ней курьеру свои сбережения в сумме 250 тысяч рублей.
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