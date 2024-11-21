На улице Дыбенко иномарка сбила двоих детей

Накануне вечером, 20 ноября около 17 часов 10 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о ДТП с пострадавшими детьми во дворе дома 12 корпус 1 по улице Дыбенко.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 22-летний водитель на автомобиле «Ауди А-4», двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на двух маленьких пешеходов, 3 лет и 1 года, младший находился в коляске, которые вместе с мамой переходили дорогу.

В результате обоих мальчиков госпитализировали в состоянии легкой степени тяжести .

По факту ДТП полицейские проводят проверку.