ента новостей

17:33
Что ожидает рынок недвижимости?
17:11
В Ленобласти наградили многодетных родителей
17:04
В Петербурге озвучили приоритеты семейной политики
16:43
На улице Дыбенко иномарка сбила двоих детей
14:46
В Петербурге с поличным поймали курьера мошенников, обманувшего пенсионерку с Пулковского шоссе
13:25
В Петербурге поймали 18-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Ветеранов
12:26
В Петербурге поймали налетчика на магазин на улице Васи Алексеева
12:09
В Сестрорецке тушили шалаш им. В.И. Ленина
11:42
В Шушарах на маркетплейсе мужчина ударил ножом охранников
10:07
Биометрию могут использовать для поиска мошенников
10:00
Австралия вносит законопроект, ограничивающий использование социальных сетей детьми до 16 лет
09:17
Москвичи облюбовали петербургские новостройки
08:56
Петербуржцы перерабатывать не хотят
23:09
Спортсменкой года в России признана художественная гимнастка Лала Крамаренко – победительница Игр БРИКС в Казани
22:24
Хоккейный клуб «Ростов» неожиданно сумел обыграть «СКА-Неву» со счётом 2:1, автором шайбы престижа стал Эмиль Галимов
15:11
В Петербурге за содействие СВО наградили ветеранов войск правопорядка
15:10
Сколько раз звонят мошенники?
14:46
Рынок недвижимости СПб продолжает корректироваться
13:47
Google оштрафовали на 7,6 млн рублей по двум протоколам
13:41
Премьера спектакля «Бременские музыканты»
13:26
В Ленобласти ищут злоумышленника укравшего пожертвования из храма
13:16
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Кораблестроителей
13:11
В Ленобласти лесничего обвиняют во взяточничестве
12:55
В Калининском районе ищут стрелявшего по окнам больницы
12:51
В Невском районе возле клуба избили мужчину
10:22
В России подвели итоги Всероссийского конкурса «Цифровая журналистика 2024»
09:38
В Петербурге поймали 16-летнего подростка, подрабатывавшего курьером мошенников
09:22
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пожилую женщину с Дачного проспекта
08:40
Женщин-предпринимателей стало больше
08:17
СПб в лидерах по первоначальному взносу по ипотеке
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На улице Дыбенко иномарка сбила двоих детей

На улице Дыбенко иномарка сбила двоих детей

0
0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку обстоятельств  ДТП с детьми во дворе дома на улице Дыбенко

Накануне вечером, 20 ноября около 17 часов 10 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о ДТП с пострадавшими детьми во дворе дома 12 корпус 1 по улице Дыбенко. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 22-летний водитель на автомобиле «Ауди А-4», двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на двух маленьких пешеходов, 3 лет и 1 года, младший находился в коляске, которые вместе с мамой переходили дорогу.          

В результате обоих мальчиков госпитализировали  в состоянии легкой степени тяжести .

По факту ДТП полицейские проводят проверку. 

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район, ДТП, пострадавший пешеход, дети
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-12-2023, 13:00
На улице Шостаковича иномарка сбила 9-летнего школьника
11-04-2024, 14:59
В Приморском районе пенсионер на «Лада Ларгус» сбил 11-летниюю девочку
30-03-2024, 12:37
В центре Петербурга иномарка сбила 17-летнего пешехода
16-07-2024, 15:04
На Светлановском проспекте иномарка сбила 5-летнего мальчика на велосипеде
17-09-2024, 15:32
На Кондратьевском проспекте иномарка сбила подростка
26-03-2024, 13:00
В Приморском районе иномарка сбила 11-летнего велосипедиста

Происшествия на дорогах

0
4
Сегодня, 16:43
На улице Дыбенко иномарка сбила двоих детей
0
17
19-11-2024, 10:01
В Шушарах неизвестный сбил 17-летнего пешехода и скрылся
0
30
18-11-2024, 23:09
В поселке Дунай иномарка насмерть сбила пещехода
0
17
18-11-2024, 11:25
Под Выборгом автобус с пассажирами вылетел в кювет. Пострадали четверо пассажиров
Наверх