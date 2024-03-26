В Приморском районе иномарка сбила 11-летнего велосипедиста

Накануне днем, 25 марта 2024 года около 12 часов 30 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о дорожно-транспортном происшествии возле дома 2 по улице Графова.

На месте происшествия полицейские установили, что 59-летний водитель на автомобиле «Хавал Джулион» при выезде с дворовой территории на улицу Графова совершил наезд на 11-летнего велосипедиста, который двигался по тротуару.

В результате ДТП подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку обстоятельств произошедшего.