На улице Шостаковича иномарка сбила 9-летнего школьника

Накануне днем, 12 декабря 2023 года около 15 часов 10 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о дорожно-транспортном происшествии возле дома 5 корпус 1 по улице Шостаковича.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 44-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавия», двигаясь по улице Шостаковича от улицы Симонова в сторону проспекта Энгельса, совершил наезд на 9-летнего подростка, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП мальчика в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

По факту ДТП сотрудники дорожной полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия.