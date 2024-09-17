На Кондратьевском проспекте иномарка сбила подростка

Накануне вечером, 16 сентября 2024 года около 19 часов к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 79 по Кондратьевскому проспекту.

Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что 42-летний водитель, управляя «Рено Кангу», двигаясь от проспекта Маршала Блюхера в направлении Бестужевской улицы, совершил наезд на переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода 14-летнего ученика восьмого класса.

В результате дорожного происшествия юношу с переломом лодыжки в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.