В центре Петербурга иномарка сбила 17-летнего пешехода

Накануне веечром, 29 марта 2024 года около 19 часов 30 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 9 корпус 1 по Кременчугской улице.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили. что 63-летний водитель управляя автомобилем «Субару Форестер», двигаясь от Атаманской улицы в сторону Миргородской улицы, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 17-летнего пешехода, переходившего проезжую часть.

В результате ДТП молодого человека, учащийся колледжа, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку обстоятельств произошедшего.