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Питерец.ру » Происшествия » На Светлановском проспекте иномарка сбила 5-летнего мальчика на велосипеде

На Светлановском проспекте иномарка сбила 5-летнего мальчика на велосипеде

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по ДТП во дворе дома по Светлановскому проспекту с пострадавшим 5-летним велосипедистом 

Накануне утром, 15 июля 2024 года около 08 часов 15 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 52 по Светлановскому проспекту.                                                                                                    Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что 41-летняя женщина, управляя автомобилем «Митсубиси Аутлендер», двигаясь по дворовой территории около дома 52 по Светлановскому проспекту в сторону дома 9 корпус 1 по Учительской улице, совершила наезд на 5-летнего мальчика, двигавшегося на велосипеде слева направо по ходу движения автомобиля, в сопровождении отца.

В результате дорожного происшествия мальчик получил травму ноги и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район ДТП велосипеды дети
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