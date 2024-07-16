На Светлановском проспекте иномарка сбила 5-летнего мальчика на велосипеде

Накануне утром, 15 июля 2024 года около 08 часов 15 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 52 по Светлановскому проспекту. Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что 41-летняя женщина, управляя автомобилем «Митсубиси Аутлендер», двигаясь по дворовой территории около дома 52 по Светлановскому проспекту в сторону дома 9 корпус 1 по Учительской улице, совершила наезд на 5-летнего мальчика, двигавшегося на велосипеде слева направо по ходу движения автомобиля, в сопровождении отца.

В результате дорожного происшествия мальчик получил травму ноги и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.