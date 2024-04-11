В Приморском районе пенсионер на «Лада Ларгус» сбил 11-летниюю девочку

Накануне вечером, 10 апреля 2024 года около 19 часов 10 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 161 корпус 1 по Приморскому проспекту.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 71-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус» и двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на 11-летниюю девочку.

В результате дорожно-транспортного происшествия школьницу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские по факту ДТП проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.