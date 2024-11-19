На Заневском проспекте агрессивный сабаковод отреагировал на замечание «перцовкой» и стрельбой из «травмата»

Накануне вечером, 18 ноября около 20 часов к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о стрельбе возле дома 30 по Заневскому проспекту.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что во дворе дома 49-летний мужчина, выгуливавший свою собаку, агрессивно отреагировал на сделанное ему замечание из-за поведения его животного, и распылил содержимое перцового баллончика в лицо 44-летней женщины, после чего выстрелил в воздух из травматического пистолета.

Владельца животного задержали и доставили в отдел полиции, где в отношении него составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). У него изъяты травматический пистолет и газовый баллончик.

Установлено, что ранее мужчина дважды привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Пострадавшую женщину с химическим ожогом глаз после оказанной ей медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.