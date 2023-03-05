В центре Петербурга конфлик троих мужчин закончился стрельбой из травмата

Накануне вечепрм около 21 часа 20 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение о стрельбе по адресу: улица Рубинштейна дом 5.

Прибывшим на место происшествия сотрудниками полиции оперативно был задержан ранее судимый, 30-летний уроженец Оренбурга.

Установлено, что мужчина применил травматический пистолет в ходе конфликта с двумя своими оппонентами, 25 и 28 лет. Хулиган выстрелил несколько раз в мужчин, которые впоследствии были госпитализированы в больницу с телесными повреждениями.

Изъято: травматический пистолет, а также аэрозольное устройство.

Подозреваемый доставлен в 28 отдел полиции Центрального района. В отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.