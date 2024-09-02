На Учительской улице задержали пьяного стрелка из травмата

Вчера вечером, 1 сентября 2024 года около 22 часов 15 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о том, что за домом по Учительской улице возле детской площадки ездит автомобиль «Ниссан Тиана», водитель которого стреляет в сторону людей, в том числе в гуляющего с собакой петербуржца.

Прибывшие незамедлительно на место происшествия полицейские, возле дома 19 корпус 1 по улице Учительской задержали 32-летнего неработающего петербуржца, проживающего на проспекте Луначарского.

Сотрудники полиции установили, что задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону мужчины с собакой, и несколько выстрелов в воздух, после чего пытался скрыться.

Травматический пистолет изъяли.

Стрелка доставили в отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.