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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пьяный мужчина устроил стрельбу во дворе дома из травмата

В Петербурге пьяный мужчина устроил стрельбу во дворе дома из травмата

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
В Невском районе Петербурга патрульные полицейские задержали нетрезвого мужчину, устроившего стрельбу во дворе дома

Накануне поздним вечером, около 21.20 к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от граждан о стрельбе у дома 113 по улице Бабушкина. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции через несколько минут прибыли на место происшествия и во дворе указанного дома задержали 43-летнего неработающего местного жителя, находившегося в состоянии опьянения. Установлено, что мужчина остановил проходившую мимо 46-летнюю женщину и пытался выхватить из рук поводок с енотом, затем достал свой травматический пистолет и произвел выстрел вверх.

В результате стрельбы никто не пострадал. Травматический пистолет изъят.

В отношении стрелявшего составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и доставили в отдел полиции.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемому избрана мера принуждения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район стрельба травматика хулиганство
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