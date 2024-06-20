В Ленобласти конфликт из-за сброса отходов в чужой контейнер завершился стрельбой

Накануне вечером, 19 июня 2024 года около 17 часов 05 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о том, что возле дома 7 на Цветочной улице деревни Касимово водитель «Газели» сначала избил мужчину, после чего выстрелил в воздух из пистолета и скрылся на автомобиле.

Через час сотрудники Госавтоинспекции на пересечении переулка Жуковского и Торжковского проспекта в Курортном районе Петербурга задержали водителя «Газели».

Им оказался 27-летний житель Невского района Петербурга, работающий в сфере вывоза строительного мусора.

Полицейскими было установлено, что конфликт между мужчинами произошел из-за быстро заполняющегося пухто, куда водитель «Газели» выбросил строительные отходы.

На замечание 32-летнего мужчины он ответил агрессией и выстрелом в воздух из травматического пистолета.

Стрелка доставили в отдел полиции, травматический пистолет изъят.

В отношении стрелявшего составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.