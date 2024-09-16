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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Косыгина задержан участник драки со стрельбой

На проспекте Косыгина задержан участник драки со стрельбой

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали участника уличной драки, стрелявший в оппонента из "пневмата" на проспекте Косыгина

Накануне вечером, 15 сентября 2024 года около 20 часов 50 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о драке и ранении возле дома 31 корпус 3 по проспекту Косыгина.
Незамедлительно прибывшим на место происшествия нарядом полиции был задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в том, что в ходе конфликта нанес телесные повреждения своему 44-летнему оппоненту, после чего выстрелил в его сторону из пневматического пистолета.
Пострадавшего с ушибами, ссадинами и переломом пальца доставили в больницу, и после оказания помощи отправили на амбулаторное лечение.
Стрелявшего, ранее неоднократно судимого, доставили в территориальный отдел полиции.
Пневматический пистолет изъяли.
В отношении «стрелка» составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район телесные повреждения стрельба
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