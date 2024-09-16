На проспекте Косыгина задержан участник драки со стрельбой

Накануне вечером, 15 сентября 2024 года около 20 часов 50 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о драке и ранении возле дома 31 корпус 3 по проспекту Косыгина.

Незамедлительно прибывшим на место происшествия нарядом полиции был задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в том, что в ходе конфликта нанес телесные повреждения своему 44-летнему оппоненту, после чего выстрелил в его сторону из пневматического пистолета.

Пострадавшего с ушибами, ссадинами и переломом пальца доставили в больницу, и после оказания помощи отправили на амбулаторное лечение.

Стрелявшего, ранее неоднократно судимого, доставили в территориальный отдел полиции.

Пневматический пистолет изъяли.

В отношении «стрелка» составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.