В Невском районе дорожный конфликт закончился стрельбой из травмата

Накануне вечером, 11 марта 2024 года около 16 часов 40 минут к полицейским невского района Петербурга поступила информация от 34-летней женщины-предпринимателя о том, что возле дома 4 по Складской улице неизвестный выстрелил в ее мужа и скрылся.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что между 39-летним водителем (мужем заявительницы) и его оппонентом произошел дорожный конфликт, в ходе которого последний выстрелил, предположительно, из травматического оружия и скрылся с места на автомобиле «Чанган».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, через несколько минут возле дома 29 по улице Типанова автомобиль «Чанган» был остановлен полицейскими.

У находившегося за рулем 30-летнего неработающего изъяли травматический пистолет. Стрелка доставили в отдел полиции для разбирательства.

Оружие направлено на экспертизу.

В отношении стрелявшего составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.