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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе дорожный конфликт закончился стрельбой из травмата

В Невском районе дорожный конфликт закончился стрельбой из травмата

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали стрелявшего из травматики в дорожном конфликте

Накануне вечером, 11 марта 2024 года около 16 часов 40 минут к полицейским невского района Петербурга поступила информация от 34-летней женщины-предпринимателя о том, что возле дома 4 по Складской улице неизвестный выстрелил в ее мужа и скрылся.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что между 39-летним водителем (мужем заявительницы) и его оппонентом произошел дорожный конфликт, в ходе которого последний выстрелил, предположительно, из травматического оружия и скрылся с места на автомобиле «Чанган».
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, через несколько минут возле дома 29 по улице Типанова автомобиль «Чанган» был остановлен полицейскими.
У находившегося за рулем 30-летнего неработающего изъяли травматический пистолет. Стрелка доставили в отдел полиции для разбирательства.
Оружие направлено на экспертизу.
В отношении стрелявшего составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район стрельба травматика
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