В Петербурге поймали налетчика на сетевой магазин по улице Фурштадтская

Ранее сообщалось, что ночью 11 ноября 2024 года около 01 часа 40 минут к полицейским Центрального района Петербурга обратился 35-летний руководитель сетевого супермаркета, расположенного в доме 2 по улице Фурштадтская, который рассказал о том, что неизвестный вошел в магазин, схватил с прилавка ликер, стоимостью 1 199 рублей и, угрожая пневматическим пистолетом администратору зала с места происшествия скрылся.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело 162 УК РФ (разбой).

Сотрудники уголовного розыска, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержали 23-летнего молодого человека, проживающего на Литейном проспекте.

Задержанного поместили в изолятор в порядке ст. 91 УПК РФ.