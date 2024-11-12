Накануне ночью, 11 ноября 2024 года около 01 часа 40 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 35-летнего жителя Московской области, руководителя сетевого магазина, расположенного в доме 2 по Фурштатской улице о том, что неизвестный вошел в магазин и, угрожая предметом, похожим на пистолет администратору зала, похитил с прилавка ликер, стоимостью 1 199 рублей, и с места происшествия скрылся.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полицейскими принимаются необходимые меры к установлению и задержанию злоумышленника.
В Петербурге ищут налетчика на сетевой магазин на Фурштатской улице
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Центрального района ищут налетчика на сетевой магазин на Фурштатской улице
Накануне ночью, 11 ноября 2024 года около 01 часа 40 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 35-летнего жителя Московской области, руководителя сетевого магазина, расположенного в доме 2 по Фурштатской улице о том, что неизвестный вошел в магазин и, угрожая предметом, похожим на пистолет администратору зала, похитил с прилавка ликер, стоимостью 1 199 рублей, и с места происшествия скрылся.
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