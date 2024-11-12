ента новостей

10:56
На КАД в районе развязки с проспектом Обуховской Обороны перекроют две полосы
10:39
Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции
10:34
В Адмиралтейском районе мусоровоз насмерть сбил женщину
10:34
«Зайцев» на платных дорогах начнут штрафовать
10:18
В центре Петербурга "Лада Гранта" насмерть сбила женщину
10:02
Почти 400 остановок признаны опасными
09:57
В Колпино поймали налетчика на сетевой магазин на Балканской дороге
09:46
В Петербурге поймали 14-летнего налетчика на сетевой магазин на Балтийской улице
09:36
В Петербурге ищут налетчика на сетевой магазин на Фурштатской улице
09:22
Что с арендой квартир?
08:45
Борьба с незаконным алкоголем продолжается
01:54
ВХЛ: «СКА-Нева» победила «Омские Крылья» с разницей в две шайбы, а вратарь петербургского «Динамо» Ярославлев не пропустил в матче с «Зауральем»
01:31
«Ленинградец» разгромил «Кубань» со счётом 4:1 и вышел на третье место группы «Золото» второй лиги
21:37
СКА проиграл «Авангарду», потерпев пятое поражение подряд в сезоне КХЛ – 2024/2025: Рид Буше открыл счёт в этом матче
19:46
В Ленобласти на трассе «Нарва» ограничат пропускную способность
16:29
Работы в Токсовском тоннеле на КАД продлеваются до 5 декабря
16:21
Губернатор Александр Беглов представил новый состав правительства Санкт‑Петербурга
14:02
Выставка «Артефакты» в «Стрит-арт хранение»
13:38
В Петербурге сменился руководитель комитета по здравоохранению
13:02
В Петербурге на территории "Красного треугольника" погибла 16-летняя школьница
09:41
Почему в России могут запретить звонки в мессенджерах?
09:27
YouTube стал нормально работать – надолго ли?
09:22
В Колпино сантехник избил токаря
09:15
В ДТП под Сертолово погибли два человека
09:10
В Лужском районе иномарка насмерть сбила пешехода
08:56
Юная петербурженка выиграла шахматный ЧМ
08:19
Трамп дает положительные сигналы?
07:35
В СПб довольны медициной
01:10
Петербургская шахматистка Ольга Карманова победила на юниорском первенстве мира во Флорианополисе в возрастной группе до 18 лет, набрав 9 очков за 11 туров, Галина Михеева стала третьей
00:34
Единая Лига ВТБ: «Зенит» победил «Автодор» в Саратове «+4» во многом благодаря 25 очкам Бэйкона, а ЦСКА в Казани одолел УНИКС
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге ищут налетчика на сетевой магазин на Фурштатской улице

В Петербурге ищут налетчика на сетевой магазин на Фурштатской улице

0
33
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Центрального района ищут налетчика на сетевой магазин на Фурштатской улице

Накануне ночью, 11 ноября 2024 года около 01 часа 40 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 35-летнего жителя Московской области, руководителя сетевого магазина, расположенного в доме 2 по Фурштатской улице о том, что неизвестный вошел в магазин и, угрожая предметом, похожим на пистолет администратору зала, похитил с прилавка ликер, стоимостью 1 199 рублей, и с места происшествия скрылся.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полицейскими принимаются необходимые меры к установлению и задержанию злоумышленника.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район разбойное нападение магазин
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

11-03-2024, 09:41
Налетчик с игрушечным пистолетом похитил алкоголь из магазина на Муринской дороге
22-01-2024, 09:30
В центер Петербурга ограбили магазин электроники
30-12-2023, 12:28
В поселке Янино-1 ограбили аптеку
15-07-2024, 13:48
В Невском районе поймали налетчика на сетевой магазин
21-10-2024, 13:44
В центре Петербурга поймали налетчика на сетевой магазин на Гороховой улице
10-08-2024, 13:27
В Невском районе поймали налетчика на магазин

Происшествия на дорогах

0
19
Сегодня, 10:34
В Адмиралтейском районе мусоровоз насмерть сбил женщину
0
27
Сегодня, 10:18
В центре Петербурга "Лада Гранта" насмерть сбила женщину
0
109
Вчера, 09:15
В ДТП под Сертолово погибли два человека
0
88
Вчера, 09:10
В Лужском районе иномарка насмерть сбила пешехода
Наверх