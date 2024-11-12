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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино поймали налетчика на сетевой магазин на Балканской дороге

В Колпино поймали налетчика на сетевой магазин на Балканской дороге

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Колпино задержали налетчика на сетевой магазин на Балканской дороге

Поздним вечером 9 ноября 2024 года, около 21 часа 25 минут к полицейским Колпинского района Петербурга обратилась 43-летняя женщина - товаровед магазина, расположенного в доме 10 по Балканской дороге в городе Колпино. Женщина рассказала правоохранителям о том, что около 18 часов 00 минут в помещение магазина зашел неизвестный и угрожая ножом, похитил товар, после чего с места происшествия скрылся.
Сумма материального ущерба составила 1 955 рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).
Вчера днем, 11 ноября 2024 года около 12 часов 20 минут возле дома 21 по улице Ижорского Батальона в городе Колпино, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали ранее неоднократно судимого неработающего 26-летнего местного жителя.
Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район разбойное нападение магазин
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