В Колпино поймали налетчика на сетевой магазин на Балканской дороге

Поздним вечером 9 ноября 2024 года, около 21 часа 25 минут к полицейским Колпинского района Петербурга обратилась 43-летняя женщина - товаровед магазина, расположенного в доме 10 по Балканской дороге в городе Колпино. Женщина рассказала правоохранителям о том, что около 18 часов 00 минут в помещение магазина зашел неизвестный и угрожая ножом, похитил товар, после чего с места происшествия скрылся.

Сумма материального ущерба составила 1 955 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Вчера днем, 11 ноября 2024 года около 12 часов 20 минут возле дома 21 по улице Ижорского Батальона в городе Колпино, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали ранее неоднократно судимого неработающего 26-летнего местного жителя.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.