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Питерец.ру » Происшествия » В Петерберге задержали разбойника

В Петерберге задержали разбойника

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
PiXABAY
Полиция Центрального района задержала мужчину по подозрению в разбое в одном из сетевых магазинов

Ранее сообщалось, что dв минувшую пятницу к полицейским Центрального района Петербурга обратилась 34-летняя женщина, директор сетевого магазина и сообщила о том, что в помещение вошел неизвестный мужчина, который собрав с витрины в полиэтиленовый мешок тушь для ресниц черного цвета в количестве 30 штук, направился к выходу, где угрожая ножом заявителю, заставил её пропустить его, и с места происшествия скрылся. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

20 ноября 2021 года было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

21 ноября 2021 года около восьми часов вечера в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска Центрального района у дома 13 по улице Смолячкова, по подозрению в совершении данного преступления был задержан 40-летний неработающий мужчина, ранее неоднократно судимый, который 22 ноября 2021 в ходе оперативно - следственных мероприятий был полностью изобличен в совершении указанного преступления. Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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