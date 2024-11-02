В центре Петербурга поймали парочку «художников», разрисовавших стену исторического здания

Вечером 31 октября 2024 года около 20 часов 55 минут к полицейским Центрального района поступила информация о том, что в Некрасовском саду двое молодых людей разрисовывают стену ограждения сада.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции на стене исторического здания научно-исследовательского института на Лиговском проспекте 2/4 обнаружили рисунок, нанесенный красками из аэрозольных баллончиков

Подозреваемые в вандализме далеко уйти не удалось, возле разрисованного здания их задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции и доставили в отдел для разбирательства.

Ими оказались 27-летняя девушка и ее 30-летний ранее судимый за наркотики друг.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.