Вечером 31 октября 2024 года около 20 часов 55 минут к полицейским Центрального района поступила информация о том, что в Некрасовском саду двое молодых людей разрисовывают стену ограждения сада.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции на стене исторического здания научно-исследовательского института на Лиговском проспекте 2/4 обнаружили рисунок, нанесенный красками из аэрозольных баллончиков
Подозреваемые в вандализме далеко уйти не удалось, возле разрисованного здания их задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции и доставили в отдел для разбирательства.
Ими оказались 27-летняя девушка и ее 30-летний ранее судимый за наркотики друг.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В центре Петербурга поймали парочку «художников», разрисовавших стену исторического здания
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали парочку «художников», разрисовавших стену исторического здания в Центральном районе
Вечером 31 октября 2024 года около 20 часов 55 минут к полицейским Центрального района поступила информация о том, что в Некрасовском саду двое молодых людей разрисовывают стену ограждения сада.
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