В Петербурге мужчина ограбил бывшую подругу

Накануне вечером, 26 февраля 2024 года около 16 часов 45 минут к полицейским Приморского района поступила информация о том, что возле дома 7 по улице Шаврова напали на женщину и отобрали мобильный телефон.

Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили 34-летнюю петербурженку, жительницу указанного дома, которая рассказала правоохранителям, что около 15 часов 30 минут ее бывший молодой человек, применив физическую силу, отобрал у нее мобильный телефон «iPhone 13 pro Max», и разбил «iPad».

Около 19 часов 40 минут наряд патрульно-постовой службы полиции задержал 35-летнего неработающего местного жителя и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Похищенный мобильный телефон изъяли.