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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина ограбил бывшую подругу

В Петербурге мужчина ограбил бывшую подругу

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Опубликовал: Anton78
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В Приморском районе Петербурга задержали мужчину, напавшего на бывшую подругу

Накануне вечером, 26 февраля 2024 года около 16 часов 45 минут к полицейским Приморского района поступила информация о том, что возле дома 7 по улице Шаврова напали на женщину и отобрали мобильный телефон.
Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили 34-летнюю петербурженку, жительницу указанного дома, которая рассказала правоохранителям, что около 15 часов 30 минут ее бывший молодой человек, применив физическую силу, отобрал у нее мобильный телефон «iPhone 13 pro Max», и разбил «iPad».
Около 19 часов 40 минут наряд патрульно-постовой службы полиции задержал 35-летнего неработающего местного жителя и доставили в отдел полиции для разбирательства.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Похищенный мобильный телефон изъяли.

Источник: ГУ МВД
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