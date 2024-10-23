В Пушкине задержали подозреваемых в убийстве знакомого

Вчера, 22 октября 2024 года к полицейским Пушкинского района Петербурга поступила информация о том, что в одной из квартир дома 14/13 по Кадетскому бульвару обнаружен труп мужчины.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в квартире труп 66-летнего хозяина жилья с множественными ножевыми ранениями.

В тот же день, 22 октября около 13 часов 50 минут, у дома 14/13 по Кадетскому бульвару в городе Пушкин сотрудники патрульно-постовой службы полиции по горячим следам, по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 55-летнего местного жителя.

К вечеру этого же дня возле дома 17/12 по улице Радищева в городе Пушкин сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к данному преступлению задержали еще одного подозреваемого, неработающего 44-летнего местного жителя.

Обоих доставили в отдел полиции, в отношении старшего составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), а в отношении младшего – по ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.