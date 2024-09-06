В Кировске поймали стрелка из пневматики

Вчера, 5 сентября 2024 года к полицейским Кировского района Ленинградской области поступила информация о том, что около здания детской библиотеки по улице Кирова в городе Кировск пьяный мужчина стреляет по прохожим.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около 15 часов 00 минут 39-летний неработающий местный житель, находясь возле здания библиотеки, из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в воздух.

Подозреваемого задержали полицейские и доставили в отдел полиции для разбирательств, где привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). В результате его хулиганской выходки никто не пострадал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пневматический пистолет изъяли.

Ранее задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности.