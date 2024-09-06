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Питерец.ру » Происшествия » В Кировске поймали стрелка из пневматики

В Кировске поймали стрелка из пневматики

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Опубликовал: Anton78
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В Кировске полицейскими задержан хулиган, стрелявший средь бела дня из пневматики

Вчера, 5 сентября 2024 года к полицейским Кировского района Ленинградской области поступила информация о том, что около здания детской библиотеки по улице Кирова в городе Кировск пьяный мужчина стреляет по прохожим.
Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около 15 часов 00  минут 39-летний неработающий местный житель, находясь возле здания библиотеки, из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в воздух.
Подозреваемого задержали полицейские и доставили в отдел полиции для разбирательств, где привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). В результате его хулиганской выходки никто не пострадал.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Пневматический пистолет изъяли.
Ранее задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО стрельба пневматика
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