Вчера, 5 сентября 2024 года к полицейским Кировского района Ленинградской области поступила информация о том, что около здания детской библиотеки по улице Кирова в городе Кировск пьяный мужчина стреляет по прохожим.
Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около 15 часов 00 минут 39-летний неработающий местный житель, находясь возле здания библиотеки, из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в воздух.
Подозреваемого задержали полицейские и доставили в отдел полиции для разбирательств, где привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). В результате его хулиганской выходки никто не пострадал.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Пневматический пистолет изъяли.
Ранее задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
В Кировске поймали стрелка из пневматики
Вчера, 5 сентября 2024 года к полицейским Кировского района Ленинградской области поступила информация о том, что около здания детской библиотеки по улице Кирова в городе Кировск пьяный мужчина стреляет по прохожим.