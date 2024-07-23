А центре Петербурга задержали участников драки в баре на проспекте Римского-Корсакова

Минувшим воскресеньем, 21 июля 2024 года около 03 часов 35 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступила информация о драке в баре возле дома 1 на проспекте Римского-Корсакова.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы около входа в бар обнаружили компанию из четверых нетрезвых мужчин.

Полицейские доставили дебоширов в отдел полиции для разбирательства – ими оказались граждане двух разных государств ближнего зарубежья. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.