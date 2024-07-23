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Питерец.ру » Происшествия » А центре Петербурга задержали участников драки в баре на проспекте Римского-Корсакова

А центре Петербурга задержали участников драки в баре на проспекте Римского-Корсакова

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Адмиралтейского района задержали участников барной драки на проспекте Римского-Корсакова

Минувшим воскресеньем, 21 июля 2024 года около 03 часов 35 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступила информация о драке в баре возле дома 1 на проспекте Римского-Корсакова. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы около входа в бар обнаружили компанию из четверых нетрезвых мужчин. 

Полицейские доставили дебоширов в отдел полиции для разбирательства – ими оказались граждане двух разных государств ближнего зарубежья.                                                                                      Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
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