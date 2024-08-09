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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга поймали подозреваемого в ограблении девушки

В центре Петербурга поймали подозреваемого в ограблении девушки

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Центрального района задержали подозреваемого в грабеже

Накануне вечером, 8 августа 2024 года около 19 часов 50 минут к полицейским Центрального района Петербурга обратилась 24-летняя девушка, которая сообщила о том, что возле дома 24 по Гончарной улице на нее напал неизвестный и отобрал мобильный телефон стоимостью 5000 рублей.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции на Гончарной улице по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 49-лнтнего петербуржца.
Подозреваемого доставили в отдел полиции.
Следователи возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: ГУ МВД
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