В центре Петербурга поймали подозреваемого в ограблении девушки

Накануне вечером, 8 августа 2024 года около 19 часов 50 минут к полицейским Центрального района Петербурга обратилась 24-летняя девушка, которая сообщила о том, что возле дома 24 по Гончарной улице на нее напал неизвестный и отобрал мобильный телефон стоимостью 5000 рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции на Гончарной улице по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 49-лнтнего петербуржца.

Подозреваемого доставили в отдел полиции.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.