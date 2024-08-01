В Примориском районе поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Королева

Утром 20 июля 2024 года около 09 часов 00 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о нападении возле дома 32 корпус 2 по проспекту Королева.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что малознакомый пострадавшему мужчина в ходе внезапно возникшей ссоры на фоне совместного распития алкоголя ударил его в лицо, отобрал мобильный телефон и с места происшествия скрылся. Материальный ущерб составил 3 900 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вчера вечером, 31 июля 2024 года возле дома 18 по улице Ильюшина, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнего ранее судимого за грабеж и наркотики подозреваемого.

Фигуранта поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ