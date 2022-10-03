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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга у мужчины отобрали мобильный телефон

В центре Петербурга у мужчины отобрали мобильный телефон

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали злоумышленника, похитившего у мужчины мобильный телефон

Вчера к полицейским Адмиралтейского района Петербурга с заявлением обратился 25-летний мужчина. Он сообщил стражам порядка о том, что около рано утром около 06 часов 40 минут возле дома 4 по Московскому проспекту малознакомый мужчина попросил у него мобильный телефон «Редми Нот 10» стоимостью 8 тысяч рублей, после чего ударил по лицу и с места происшествия скрылся.

В этот же день вечером около 18 часов 40 минут возле дома 58 по Садовой улице в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ(Грабеж). Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район грабеж
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