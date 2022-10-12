В Кировском районе задержали мужчину, подозреваемого в грабеже

Вчера днем около 15 часов 35 минут к полицейским Кировского района Петербурга обратился 28-летний мужчина, с заявлением о том, что 09 октября 2022 около 01 часа ночи возле дома 108 по Ленинскому проспекту неизвестный злоумышленник, применив физическую силу, похитил мобильный телефон и с места происшествия скрылся.

Вечером того же дня, около 16 часов 20 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий опергруппой уголовного розыска возле дома 108 по Ленинскому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления «по горячим следам» задержан 24-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Мужчину задержали на основании ст. 91 УПК РФ.