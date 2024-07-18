ента новостей

12:03
В Ленобласти женщина-водитель «Мицубиси Аутлендер» погибла в ДТП с лесовозом
11:41
На Парашютной улице в ДТП автобуса с иномаркой пострадал ребенок
10:45
В Красногвардейском районе поймали подростка, ограбившего прохожего
10:32
На проспекте Ударников парню выстрелили в ногу из пневматики
09:38
Доля высокоэкологичного транспорта вырастет до 50%
09:16
Раз рыбачишь, соблюдай закон
02:15
Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов набрал 3 очка за 3 тура «Moscow Open – 2024» и входит в «чёртову дюжину» лидеров турнира вместе с Савченко, Захарцовым и Звягинцевым
01:05
Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман набрала 3 очка после 3-го тура «Moscow Open – 2024» и входит в группу лидеров турнира вместе с Гольцевой, Хафизовой, Бруяцкой и Кобозевой
23:55
Вендел то ли переходит в «Галатасарай», то ли продолжит выступления за «Зенит», Клаудиньо – на полпути во «»
22:00
Триумфальное возвращение выставки «Мусор в моих карманах»
19:09
На трассе «Зуево-Новая Ладога» автоледи на «Ауди Q7» насмерть сбила 13-летнюю девочку
18:23
Петербургские гроссмейстеры Линчевский и Левин пока не проигрывают на шахматном турнире «Минск – 2024», посвящённом столетию Бронштейна
17:24
В Ленобласти столкнулись «Ласточка» и автомобиль «Рено». Погибли 4 человека
14:55
На бульваре Новаторов задержали стрелков по окнам из пневматики
14:43
В Петербурге пресекли незаконный оборот наркотических средств
12:28
На Лахтинском проспекте велосипедист сбил 15-летнюю девочку
12:00
На Взлетной улице байкер на раритетном мотоцикле вылетел в кювет
11:52
Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку с российских YouTube-каналов
11:24
Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку с российских YouTube-каналов
11:18
Закрывается трамвайное движение по Садовой улице
09:38
Самозанятых стало более 700 тысяч
09:19
Очередники продолжают получать квартиры
01:24
По-разному начали петербургские шахматистки «Moscow Open – 2024»: Татьяна Гетьман и Даяна Насыбуллина свои партии выиграли, а Дарья Юрасова довольствовалась ничьей
00:57
Петербургские шахматисты Алексей Гоганов и Кирилл Шубин с побед начали «Moscow Open – 2024», а вот Сергей Лобанов неожиданно отказался от участия в турнире
23:48
Андрей Канчельскис нормально себя чувствует после нокаута, полученного во время драки в спорт-баре
17:02
Искусственный интеллект перейдет к Минцифры
16:50
Под Петербургом прошли соревнования кинологов
15:04
На Светлановском проспекте иномарка сбила 5-летнего мальчика на велосипеде
13:43
В Невском районе поймали злоумышленника, напавшего на пенсионерку в подъезде дома
13:24
На проспекте Энгельса неадекват с ножом напал на бригаду скорой помощи
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Красногвардейском районе поймали подростка, ограбившего прохожего

В Красногвардейском районе поймали подростка, ограбившего прохожего

0
47
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Красногвардейского района задержали подозреваемого в грабеже на проспекте  Наставников

05 июля 2024 года около 13 часов 00 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратился 37-летний петербуржец, который рассказал стражам порядка  о  том, что 04 июля 2024 года в период времени между 00:50 до 01:10 возле дома 22 по проспекту Наставников на него напал неизвестный и, применив физическую силу, похитил мобильный телефон.

16 июля 2024 года около 17 часов 40 минут, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий   сотрудники уголовного розыска возле дома 24 по Индустриальному проспекту задержали подозреваемого в совершении указанного преступления. Им оказался 15-летний подросток.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-05-2024, 12:40
В центре Петербурга поймали злодея ограбившего женщину в Транспортном переулке
26-02-2024, 09:31
В Невском районе поймали уличного грабителя
Сегодня, 10:32
На проспекте Ударников парню выстрелили в ногу из пневматики
30-05-2024, 10:15
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на Железноводской улице
6-01-2024, 11:43
В Петербурге задержали подростка, ограбившего мужчину на Литейном проспекте
18-06-2024, 10:31
Полицейские поймали рецидивиста, ограбившего пенсионера на Васильевском острове

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 12:03
В Ленобласти женщина-водитель «Мицубиси Аутлендер» погибла в ДТП с лесовозом
0
33
Сегодня, 11:41
На Парашютной улице в ДТП автобуса с иномаркой пострадал ребенок
0
194
Вчера, 19:09
На трассе «Зуево-Новая Ладога» автоледи на «Ауди Q7» насмерть сбила 13-летнюю девочку
0
124
Вчера, 17:24
В Ленобласти столкнулись «Ласточка» и автомобиль «Рено». Погибли 4 человека
Наверх