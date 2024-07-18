В Красногвардейском районе поймали подростка, ограбившего прохожего

05 июля 2024 года около 13 часов 00 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратился 37-летний петербуржец, который рассказал стражам порядка о том, что 04 июля 2024 года в период времени между 00:50 до 01:10 возле дома 22 по проспекту Наставников на него напал неизвестный и, применив физическую силу, похитил мобильный телефон.

16 июля 2024 года около 17 часов 40 минут, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 24 по Индустриальному проспекту задержали подозреваемого в совершении указанного преступления. Им оказался 15-летний подросток.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.