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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан разбойник, ударивший мужчину арматурой и отобравший телефон

В Петербурге задержан разбойник, ударивший мужчину арматурой и отобравший телефон

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в уличном разбое

В минувшую среду вечером около 17 часов 20 минут к полицейским Кировского района Петербурга обратился мужчина с заявлением о том, что 13 июля 2023 года около 16 часов 00 минут возле дома 21 корпус 4 по улице Зины Портновой неизвестный ударил его металлической арматурой по голове, после чего похитил мобильный телефон стоимостью 5 000 рублей и с места происшествия скрылся.
В тот же день около 19 часов 50 минут в результате оперативно-розыскных мероприятий возле дома 102 по проспекту Космонавтов сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления 43-летний мужчина.
Похищенное изъято.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).
Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район разбойное нападение
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