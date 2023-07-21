В Петербурге задержан разбойник, ударивший мужчину арматурой и отобравший телефон

В минувшую среду вечером около 17 часов 20 минут к полицейским Кировского района Петербурга обратился мужчина с заявлением о том, что 13 июля 2023 года около 16 часов 00 минут возле дома 21 корпус 4 по улице Зины Портновой неизвестный ударил его металлической арматурой по голове, после чего похитил мобильный телефон стоимостью 5 000 рублей и с места происшествия скрылся.

В тот же день около 19 часов 50 минут в результате оперативно-розыскных мероприятий возле дома 102 по проспекту Космонавтов сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления 43-летний мужчина.

Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.