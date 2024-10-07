В центре Петербурга мужчину ударили по шее «розочкой»

Вчера, 6 октября 2024 года к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация от очевидцев о том, что около сетевого алкомаркета, расположенного в доме 33 по Разъезжей улице, стоит мужчина с порезами шеи.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что возле дома 33 по Разъезжей улице неизвестный горлышком от разбитой бутылки порезал шею 20-летнему жителю Читы.

Пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

По подозрению в совершении данного преступления полицейские по горячим следам возле дома 115 по Лиговскому проспекту задержали двоих жителей Ленобласти, 23 и 19 лет, и 22-летний петербуржец.

В отношении них составили протоколы об административном правонарушении по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.