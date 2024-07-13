В Петербурге поймали злоумышленника ограбившего мужчину на Планерной улице

Накануне вечером, 12 июля 2024 года около 19 часов к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 19 по Планерной улице неизвестный избил 42-летнего похожего и отобрал у него телефон.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по горячим следам возле дома 21 корпус 1 по Планерной улице задержали подозреваемого в указанном преступлении 44-летнего уроженца сопредельного государства, гражданина России.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ.

Похищенный телефон изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения задержанному.