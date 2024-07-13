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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали злоумышленника ограбившего мужчину на Планерной улице

В Петербурге поймали злоумышленника ограбившего мужчину на Планерной улице

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Опубликовал: Anton78
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В Приморском районе полицейские по горячим следам задержали уличного грабителя, напавшего на мужчину на Планерной улице

Накануне вечером, 12 июля 2024 года около 19 часов к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 19 по Планерной улице неизвестный избил 42-летнего похожего и отобрал у него  телефон.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по горячим следам возле дома 21 корпус 1 по Планерной улице задержали подозреваемого в указанном преступлении 44-летнего уроженца сопредельного государства, гражданина России. 

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ. 

Похищенный телефон изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения задержанному.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район грабеж
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