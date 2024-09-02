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Питерец.ру » Происшествия » В Любани задержали участников поножовщины

В Любани задержали участников поножовщины

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Опубликовал: Anton78
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Задержаны участники поножовщины в Любани

Накануне поздним вечером, 1 сентября 2024 года около 23 часов 15 минут к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступила информация о том, что возле дома 59 по Ленинградскому шоссе города Любань обнаружен мужчина с ножевым ранением.
Прибывшие на место полицейские обнаружили 52-летнего мужчину с ножевым ранением в область ключицы. Пострадавшего госпитализировали.

По подозрению в нанесении мужчине ножевого ранения сотрудники полиции задержали 51-летнего жителя Колпино и его 25-летнего сына.
В отношении них составлены протоколы по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тосненский район ножевое ранение
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