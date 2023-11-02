На севере Петербурга задержали двоих мигрантов подозреваемых в поножовщине

Накануне вечером около 21 часа 15 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение о ножевом ранении возле дома 40 по проспекту Культуры.

Прибывшие на место происшествия полицейские, с ножевым ранением обнаружили 31-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Там же, на месте происшествия, по горячим следам, по подозрению в совершении указанного преступления задержали двоих земляков потерпевшего, 22 и 50 лет.

Обоих подозреваемых доставили в отдел полиции, где в отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.