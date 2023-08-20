В поселке Первомайское задержали подозреваемого в уличном грабеже

Накануне вечером около 21 часа 00 минут к полицейским Выборгского района Ленобласти от прохожего поступило сообщение о том, что возле дома 55 по улице Ленина в поселке Первомайское Выборгского района неизвестный напал на местного жителя и отобрал у него мобильный телефон.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что около 20 часов 50 минут неизвестный, применив физическую силу, избил 40-летнего местного жителя и отобрал у него мобильный телефон «Самсунг». Пострадавший с множественными ушибами госпитализирован и, после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отпущен домой.

В 23 часа 30 минут возле дома 62 по улице Ленина в поселке Первомайский по горячим следам по подозрению в совершении данного преступления задержан 20-летний местный житель.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.