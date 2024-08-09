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Питерец.ру » Происшествия » В Красногвардейском районе задержали троих молодых людей, которые пытались вынести товар в магазине

В Красногвардейском районе задержали троих молодых людей, которые пытались вынести товар в магазине

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Красногвардейского района задержали троих подозреваемых в причастности к инциденту на Бокситогорской улице

Накануне днем, 8 августа 2024 года около 14 часов 35 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 7 по улице Лагоды происходит драка.
Прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что в магазин в доме 27 по Бокситогорской улице пришли трое нетрезвых посетителей, которые попытались совершить хищение товара, а 54-летний администратор попытался их остановить, в результате чего был избит.
Пострадавшего госпитализировали. Полицейские на месте происшествия задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства двоих 22-летних молодых людей и их 21-летнюю подругу.
В отношении которых составлены протоколы по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
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