В Красногвардейском районе задержали троих молодых людей, которые пытались вынести товар в магазине

Накануне днем, 8 августа 2024 года около 14 часов 35 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 7 по улице Лагоды происходит драка.

Прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что в магазин в доме 27 по Бокситогорской улице пришли трое нетрезвых посетителей, которые попытались совершить хищение товара, а 54-летний администратор попытался их остановить, в результате чего был избит.

Пострадавшего госпитализировали. Полицейские на месте происшествия задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства двоих 22-летних молодых людей и их 21-летнюю подругу.

В отношении которых составлены протоколы по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.