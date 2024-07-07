В Калининском районе задержали поджигателя «Газели»

Накануне вечером, 6 июля 2024 года около 19 часов 00 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация от очевидца о том, что возле дома 31 по проспекту Культуры подожгли автомобиль «Газель», в машине горит кабина.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что во дворе дома 31 по проспекту Культуры горит кабина автомобиля «Газель», принадлежащего 51-летнему местному жителю.

По подозрению в совершении указанного преступления по «горячим следам» задержали неработающего 37-летнего местного жителя.

Подозреваемого достаили в отдел полиции для проведения процессуальных действий.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.