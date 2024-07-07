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Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе задержали поджигателя «Газели»

В Калининском районе задержали поджигателя «Газели»

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Калининского района Петербурга задержали предполагаемого поджигателя автомобиля на проспекте Культуры

Накануне вечером, 6 июля 2024 года около 19 часов 00 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация от очевидца о том, что возле дома 31 по проспекту Культуры подожгли автомобиль «Газель», в машине горит кабина.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что во дворе дома 31 по проспекту Культуры горит кабина автомобиля «Газель», принадлежащего 51-летнему местному жителю.

По подозрению в совершении указанного преступления по «горячим следам» задержали неработающего 37-летнего местного жителя. 

Подозреваемого достаили в отдел полиции для проведения процессуальных действий.

 Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район поджог автомобиль
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