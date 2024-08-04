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Питерец.ру » Происшествия » В Кировском районе иномарка сбила 15-летнего подростка на электровелосипеде

В Кировском районе иномарка сбила 15-летнего подростка на электровелосипеде

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Кировского района проводит проверку по факту ДТП, в котором водитель без прав сбил 15-летнего электровелосипедиста

Накануне вечером, 3 августа 2024 года около 20 часов 00 минут возле дома 5 по улице Метростроевцев 30-летний водитель автомобиля «Мерседес-Бенц», лишенный права управления транспортным средством, с признаками алкогольного опьянения,  совершил наезд на 15-летнего подростка, который пересекал проезжую часть на электровелосипеде без сопровождения взрослых.

В результате дорожного происшествия подростка  госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 

Виновника ДТП задержали, в отношении него составили административные протоколы по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), ст.12.37 ч.1 КоАП РФ(несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), ст.12.7 ч.1 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средствами) ст.12.26 ч.1 КоАП РФ( невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район ДТП подростки дети
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