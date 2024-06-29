В Лаголово пьяный мужчина на иномарке сбил 12-летнего мальчика

Накануне вечером, 28 июня 2024 года около 18 часов 15 минут возле дома 4 по Советской улице деревни Лаголово, Ломоносовского района Ленинградской области 48-летний водитель, управляя автомобилем «Фиат Дукато» и находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь в направлении Фабричной улицы, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть 12-летнего мальчика.

В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Нарушитель ПДД привлечен к административной ответственности по ст.12.8 ч.1(Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), ст.20.21 (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) КоАП РФ.

✔️Возбуждено дело об административном правонарушении по ст.12.24 КоАП РФ (Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).