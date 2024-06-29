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Питерец.ру » Происшествия » В Лаголово пьяный мужчина на иномарке сбил 12-летнего мальчика

В Лаголово пьяный мужчина на иномарке сбил 12-летнего мальчика

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Ломоносовского района Ленобласти проводят проверку по факту ДТП, в котором тяжело пострадал ребенок

Накануне вечером, 28 июня 2024 года около 18 часов 15 минут возле дома 4 по  Советской улице деревни Лаголово, Ломоносовского района Ленинградской области 48-летний водитель, управляя автомобилем «Фиат Дукато» и находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь в направлении  Фабричной улицы, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть 12-летнего мальчика.

В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Нарушитель ПДД привлечен к административной ответственности по ст.12.8 ч.1(Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), ст.20.21 (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) КоАП РФ.

✔️Возбуждено дело об административном правонарушении по ст.12.24 КоАП РФ (Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП пострадавший пешеход дети
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