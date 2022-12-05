В Пушкине задержали пьяного угонщика похитевшего автомобиль в деревне Мистолово

Накануне ночью около 02 часов 20 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратился 41-летний мужчина с заявлением о том, что от дома 1А по улице Людмилы Кедриной в деревне Мистолово Всеволожского района, его знакомый угнал принадлежащий ему автомобиль «Ниссан Жук».

В тот же день в 03 часа 40 минут возле дома 12 по улице Камероновской в городе Пушкин сотрудниками дорожной полиции Пушкинского района был остановлен указанный автомобиль под управлением 34-летнего неработающего жителя города Екатеринбурга, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель задержан и доставлен в отдел полиции Всеволожского района.

В отношении задержанного составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст.12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), ч.1 ст.12.3 (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов), ч.1 ст. 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.