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Питерец.ру » Происшествия » В Выборге пьяный мужчина на «Ладе Приора» насмерть сбил 50-летнего пешехода

В Выборге пьяный мужчина на «Ладе Приора» насмерть сбил 50-летнего пешехода

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Выборгского района Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в смертельном ДТП

Накануне поздним вечером, 05 мая 2024 года около 22 часов 40 минут в городе Выборг Ленинградской области возле дома 88 по улице им. А.К. Харитонова 30-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Приора» и двигаясь в сторону поселка Селезнево, совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении по правому краю проезжей части 50-летнего мужчину.
Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
В ходе проведенного освидетельствования, у водителя «Лады» было установлено состояние алкогольного опьянения.
Установлено, что ранее, 19.07.2023, он был лишен права управления автомобилем по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ сроком на 18 месяцев.
Следователи возбудили уголовное дело по пунктам «а,в» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
Водителя поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ДТП пострадавший пешеход
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