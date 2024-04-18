В Ленобласти рецидивист избил и изнасиловал 49-летнюю женщину

Вчера утром, 17 апреля 2024 года около 10 часов 10 минут к полицейским Волховского района Ленинградской области поступило сообщение от 49-летней жительницы Волховского района Ленобласти о том, что накануне вечером около 20 часов 40 минут в деревне Ахматова Гора к ней подошел малознакомый мужчина, который, ударив её ногой по голове, затащил в дом, где, продолжая избивать руками и ногами и угрожая физической расправой, изнасиловал.

Потерпевшая обратилась за медицинской помощью.

17 апреля 2024 года около 11 часов 00 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска в парадной дома 27 по Советской улице в селе Старая Ладога по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 24-летнего ранее неоднократно судимого за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью неработающего местного жителя.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.