В Ленобласти задержали двоих злоумышленников, забивших насмерть человека

22 апреля 2023 года около 10 часов 25 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление от 37-летней местной жительницы о том, что ей позвонила сожительница ее 35-летнего брата и сообщила о его убийстве неизвестными.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции в нежилом одноэтажном деревянном доме по Дачной улице был обнаружен труп мужчины со следами телесных повреждений.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Вчера утром около 08 часов 10 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Всеволожского района по подозрению в совершении указанного преступления возле дома 10 литер Б по Кооперативной улице в городе Мурино задержаны двое мужчин в возрасте 55 и 43 лет.

Подозреваемых задержали на основании статьи 91 УПК РФ.