В Тихвине поймали подозреваемого в грабеже

Накануне днем, 9 апреля 2024 года около 12 часов 10 минут к полицейским Тихвинского района Ленинградской области поступило сообщение от 74-летней женщины. Пенсионерка заявила о том, что около 12 часов 00 минут в парадной дома 30 в 5-м микрорайоне города Тихвин неизвестный, напав на нее, выхватил у нее из рук сумку, в которой находились паспорт и 302 тысячи рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пунктам «г», «д» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вечером того же дня около 18 часов 40 минут возле дома 40 по 4-му Микрорайону Тихвина сотрудники полиции в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» по подозрению в совершении указанного преступления задержали 38-летнего местного жителя.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.