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Питерец.ру » Происшествия » В Тихвине поймали подозреваемого в грабеже

В Тихвине поймали подозреваемого в грабеже

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские в Тихвине по "горячим следам"задержали подозреваемого в грабеже

Накануне днем, 9 апреля 2024 года около 12 часов 10 минут к полицейским Тихвинского района Ленинградской области поступило сообщение от 74-летней женщины. Пенсионерка заявила о том, что около 12 часов 00 минут в парадной дома 30 в 5-м микрорайоне города Тихвин неизвестный, напав на нее, выхватил у нее из рук сумку, в которой находились паспорт и 302 тысячи рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пунктам «г», «д» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
Вечером того же дня около 18 часов 40 минут возле дома 40 по 4-му Микрорайону Тихвина сотрудники полиции в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» по подозрению в совершении указанного преступления задержали 38-летнего местного жителя.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район грабеж
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