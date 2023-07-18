В Ленобласти 62-летний мигрант пытался изнасиловать 76-летнюю женщину

Днем минувшего воскресенья около 13 часов 10 минут к полицейским Волховского района Ленинградской области поступило сообщение о покушении на изнасилование 76-летней женщины.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что накануне около 23 часов 30 минут сосед зашел в частный дом в деревне Подъелье, снимаемый в аренду потерпевшей, нанес ей несколько ударов по лицу и пытался изнасиловать.

16 июля 2023 года около 17 часов 00 минут в другом доме в указанной деревне в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления был задержан 62-летний гражданин одного из сопредельных государств.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.