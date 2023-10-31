В деревне Светлое ранее судимый в ходе конфликта до смерти избил оппонента

Накануне днем около 12 часов 00 минут к полицейским Приозерского района Ленинградской области поступило сообщение от жителя деревни Светлое о том, что на участке возле дома 6 по Озерной улице в деревне Светлое он обнаружил труп.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили личность погибшего - 42 летнего местного жителя.

В этот же день около 16 часов 00 минут возле дома 3 на Тихой улице деревни Светлое сотрудники полиции задержали ранее судимого 48-летнего местного жителя, подозреваемого в причастности к указанному преступлению.

По предварительной информации он, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес погибшему множественные удары по голове и телу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статье 91 УПК РФ.