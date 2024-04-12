В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на Пулковской улице

Утром 8 апреля 2024 года около 10 часов 35 минут к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от 45-летнего охранника фирмы по перевозке грузов о том, что около 07 часов 30 минут напротив дома 10 по Пулковской улице на него напал неизвестный, который, применив силу, отобрал у него золотую цепочку стоимостью 100 тысяч рублей, и скрылся.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Днем 10 апреля 2024 года около 14 часов 30 минут возле дома 35 по улице Пражской полицейские по подозрению в совершении указанного преступления задержали ранее неоднократно судимого за грабежи и кражи неработающего 41-летнего местного жителя.

Похищенное не изъяли.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.