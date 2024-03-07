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Питерец.ру » Происшествия » В Тихвине задержали уличного грабителя

В Тихвине задержали уличного грабителя

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими в Тихвинском районе Ленобласти задержан уличный грабитель

В минувший понедельник вечером, 4 февраля 2024 года около 17 часов 55 минут к полицейским Тихвинского района Ленинградской области поступило сообщение от 51-летнего местного жителя. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что около 02 часов 00 минут в городе Тихвин возле дома 33 по улице Карла Маркса к нему подошли двое неизвестных, один из которых его избил и отобрал 15 тысяч рублей и наручные часы стоимостью 30 тысяч рублей, после чего нападавшие скрылись.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж).
Вчера днем, 6 марта 2024 года около 13 часов 30 минут возле дома 26 в 6 микрорайоне Тихвина в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 28-летнего неработающего петербуржца.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.
Полицейские приняли меры к установлению и задержанию второго грабителя.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район грабеж
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